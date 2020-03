di Daniela Pesoli – Arrivano da Comune di Gaeta misure e provvedimenti a sostegno di famiglie, categorie svantaggiate e attività produttive alle prese con i disagi provenienti dalle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19.

Sono state illustrate questa mattina in una conferenza stampa tenuta nell’aula consiliare dal sindaco Cosmo Mitrano alla presenza di assessori e rappresentanti delle associazioni di categoria.

La delibera adottata dalla giunta a favore delle famiglie prevede per il mese di marzo la diminuzione del 50% della retta per l’asilo nido e la trasformazione in assistenza domiciliare dell’assistenza specialistica che al momento non si può effettuare a scuola e nei centri disabili in quanto strutture chiuse dal provvedimento governativo per il contenimento del contagio.

Ai diversamente disabili, quindi, non verranno interrotti i servizi di assistenza previsti a scuola e nei centri diurni. “Una misura di sollievo – ha detto Mitrano – per venire incontro alle famiglie già gravate da importanti problematiche”.

A favore delle attività produttive, la giunta comunale ha riservato per il mese di marzo l’esenzione della tassa di soggiorno e il rimborso del 50% del costo dei parcheggi e per l’intero anno 2020 il pagamento della Cosap sarà dovuto soltanto per 150 giorni.

Agevolazioni anche per le associazioni del settore cultura che, a fronte dell’annullamento dei numerosi eventi organizzati, potranno recuperare le somme spese per l’affissione dei manifesti relativi alle manifestazioni. “Si tratta di cifre esigue – ha commentato il sindaco – ma il nostro vuole essere un messaggio di sostegno”.

La delibera di giunta illustrata contiene, oltre alle misure di welfare, i provvedimenti messi in atto per contrastare la circolazione del virus.

Tra essi, la disinfezione di tutte le strutture comunali, il ricevimento per appuntamento negli uffici comunali e il telelavoro per i dipendenti dell’ente che soffrono di patologie respiratorie o con figli diversamente abili.