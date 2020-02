di Daniela Pesoli – Lo studente 30enne d Formia non è affetto da Coronavirus. Sono tutti negativi gli esami ai quali è stato sottoposto da lunedì sera, quando è stato ricoverato all’ospedale romano Spallanzani.

L’allarme era scattato perché il giovane accusava sintomi influenzali, in particolare febbre e tosse, dopo il suo rientro a Formia da Shangai dove studia.

Come prevede il protocollo, il caso è stato segnalato alle autorità sanitarie e l’uomo è stato ricoverato nella struttura specializzata in malattie infettive per eseguire i test necessari ad appurare la presenza del virus.

Già dal primo test lo studente era negativo al nuovo Coronavirus. Stesso risultato ottenuto con gli altri esami eseguiti.

A breve lo studente potrà essere dimesso e tornare a casa.