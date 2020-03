La prima a mettere nero su bianco l’ordinanza dopo il caso accertato di Coronavirus a Formia è stata il sindaco Paola Villa.

Da oggi, 3 marzo, sino a sabato tutte le scuole di Formia saranno chiuse in via precauzionale.

“In questo momento – ha detto il sindaco Villa – è importante non farsi prendere da false paure ed allarmismi, rassicuriamo che tutto il nostro personale sanitario sta lavorando affinché tutti i servizi ospedalieri vengano assicurati come si deve. Inoltre il Comune di Formia è in diretto contatto con la Prefettura e con il direttore dell’Asl affinché ci siano informazioni chiare e precise. Cercheremo di dare attraverso i nostri canali istituzionali tutte le informazioni in modo chiaro ed esaustivo. Ad oggi tra i cittadini di Formia non risultano casi, con pazienza ed uniti andiamo avanti”.

Sulla stessa linee le ordinanze dei sindaci dei Comuni di Gaeta, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Itri ha chiuso le scuole, ma solo oggi, per capire poi cosa fare e quali provvedimenti assumere.

Sospese anche le manifestazioni e gli eventi di carattere culturale, ludico e sportivo, dal 3 all’8 marzo. Periodo che, come per le scuole, potrà essere prolungato.

A Minturno, dove la paziente ha trascorso qualche giorno ospite di familiari prima di ammalarsi, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiuso anche il centro diurno “Come le sirene” e ha sospeso le manifestazioni pubbliche in programma fino all’8 marzo.

Anche il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, non si è limitato a sospendere le lezioni. La sua ordinanza dispone la chiusura dei centri diurni fino al 7 marzo e annulla gli eventi fino a domenica prossima.