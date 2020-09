Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 5 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Formia (3) e di Latina (2).

Questo quanto emerso dal quotidiano bollettino diramato dalla Asl di Latina sul risultato dei tamponi effettuati.

La Asl comunica, inoltre, anche 2 casi positivi non residenti in provincia.

Non si registrano nuovi decessi.

Dei 248 attuali positivi sono 200 quelli trattati a domicilio e 48 quelli curati in strutture ospedaliere.

Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, la Asl raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione.

Dal report dell’attività negli aeroporti romani emerge intanto che presso lo scalo di Fiumicino ieri non sono stati individuati nuovi casi positivi. Mentre, sono stati due i nuovi casi individuati all’aeroporto di Ciampino.

Si tratta di un cittadino colombiano e uno spagnolo provenienti da Madrid. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COvid-19 della Regione Lazio, sottolineando in una nota che “tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed e’ stato avviato il contact tracing internazionale”.