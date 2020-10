Una situazione che non accenna a rientrare in termini di emergenza. e’ quella che si registra in provincia di latina dove anche oggi sono ben 47 i casi registrati.

Numeri importanti accompagnati da un aumento esponenziale dell’indice di prevalenza arrivato a 30.75 e che ha determinato solo la scorsa settimana la regione Lazio ad imprimre, tramite un’ordinanza firmata dal presiente Zingaretti, una stretta sulle misure da attuare.

I casi sono distribuiti distribuiti nei Comuni di Aprilia (21), Cisterna di Latina (2), di Cori (3), di Fondi (1), di Gaeta (4) di Latina (4), di Minturno (1), di Pontinia (1), Sermoneta (3), di Sperlonga (1), di Sonnino (1) e di Terracina (5).

I casi in totale sono 1769 e 697 i guariti mentre su un totale di 1031 positivi sono 926 quelli trattati a domicilio.

La buona notizia è che dopo due giorni non si registrano nuovi decessi.

Il rischio, come anticipato in queste ore, è che se non si registra una ssostanziale e costante diminuzione dei casi si potrebbe optare per mini lockdown locali.