Il bollettino ufficiale della Asl di Latina fa rilevare altri 4 casi positivi al coronavirus.

Di questi 3 sono trattati a domicilio e sono distribuiti rispettivamente nei Comuni di Cisterna (1), di Latina (2) e di Roccagorga (1).

Non si registrano nuovi decessi. Sale a 888 il numero di positivi da inizio emergenza e a 288 quello degli attuali positivi in provincia (242 a domicilio).

I guariti sono 563 ma continua a salire l’indice di prevalenza. Settembre è appena iniziato e sono già 66 i casi registrati in provincia. Una situazione che sta mettendo in massima allerta le autorità sanitarie a fronte di uno sforzo enorme che si è compiuto e si sta compiendo per monitorare i contagi.

Centinaia i tamponi che ogni giorno vengono effettuati ma qualcosa non quadra. Dalla diffusione del virus sul territorio, con numeri come i 35 positivi rilevati in un solo giorno, è evidente che non si stiano rispettando le misure e le indicazioni fornite.

Per questa ragione il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha ribadito anche nel corso della video conferenza con il sindaco di Latina, Damiano Coletta, che: “si deve rimanere in isolamento fiduciario nella propria abitazione sino all’esito del tampone”.