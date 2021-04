Sono 203 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi, domenica 11 aprile, dalla Asl di Latina e, purtroppo ancora 4 i morti. Il numero è superiore alla media della scorsa settimana e quindi, almeno per oggi non viene confermato il trend in discesa della curva dei contagi dei giorni scorsi (ieri erano 143).

Le persone decedute sono di Aprilia, Cori, Formia e Maenza. Si contano poi 63 nuovi casi nel capoluogo pontino, 34 ad Aprilia, 18 a Cisterna, 14 a Terracina e 11 a Sezze. Gli altri a Bassiano 2, Castelforte 1, Cori 3, Fondi 8, Formia 5, Gaeta 3, Maenza 1, Minturno 2 Monte San Biagio 2, Pontinia 9, Priverno 4, Roccagorga 1, Sabaudia 4, San Felice Circeo 7, Santi Cosma e Damiano 5, Sermoneta 3, Sonnino 2 e Sperlonga 1.

Otto le persone ricoverate tra ieri e oggi e 6 guariti. I vaccinati sfiorano i duemila nelle ultime 24 ore.