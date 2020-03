67 pazienti ricoverati al momento dell’emissione del bollettino, del 6 marzo 2020, alle 12, da parte dello Spallanzani di Roma.

I positivi sono in totale 31, più i 2 ormai negativi (la coppia cinese).

I pazienti in osservazione sono 34.

“Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di sette che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Si sta provvedendo a dimettere ulteriori 5 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono piu’ ospedalizzazione. I pazienti, ad oggi, dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del coronavirus sono 244″.

Intanto dopo i due casi positivi riscontrati a Pomezia l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, ha comunicato che è stata sospesa, a scopo precauzionale, l’accettazione al pronto soccorso della Casa di Cura Sant’Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al Covid19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare.

“In continuo contatto con la Asl Roma 6. Verranno dati nuovi aggiornamenti. I cittadini possono- conclude D’Amato – usufruire del pronto soccorso del nuovo ospedale dei Castelli e agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno”.