Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 29 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (3), di Cori (1), di Fondi (1), di Latina (5), di Pontinia (1), di Sonnino (1) e di Terracina (11).

Non si registrano per fortuna nuovi decessi.

Il dato resta preoccupante soprattutto perchè comincia a prendere forma il focolaio di terracina dove in pochi giorni i casi sono schizzati e su cui mancano ancora gli esiti di tutti i tamponi programmati.

In queste settimane, con un’impennata di contagi che ha raddoppiato il dato che si era registrato da inizio pandemia a luglio, l’attenzione delle istituzioni sulla provincia di Latina resta altissima.

Sono in tutto 1529 i casi sinora registrati e non migliora il fronte dei guariti fermi a 670 persone mentre aumentano le persone ricoverate che diventano 98 su 820 positivi attuali di cui 722 curati a domicilio.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.