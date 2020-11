Non si ferma l’ondata di contagi legati alla diffusione del Coronavirus in provincia di Latina.

Oggi, stando il bollettino quotidiano della Asl, sono 257 i nuovi positivi registrati sul territorio.

Purtroppo non si argina il numero quotidiano di decessi che ha ormai ampiamente superato quota 100 e continua in una escalation terribile che non accenna a fermarsi.

Anche oggi, infatti sono tre le nuove vittime di cui due residenti a Latina ed uno a Terracina.

Anncora una volta il record, negativo, in termini di nuovi contagi è stato toccato a Latina, con 83 casi in più rispetto a ieri e ad Aprilia con 37.

Preoccupa la situazione di Sezze con 16 nuovi positivi e dove il sindaco, in via preventiva e precauzionale, ha deciso di prcedere solo gradualmente alla riapertura delle scuole.