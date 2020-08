L’incubo coronavirus ancora presente sulle spiagge della provincia pontina. Nell’occhio del ciclone gli stabilimenti balneari. Stavolta tocca al lido di Enea, a Terracina.

Lo stabilimento, infatti, nei giorni scorsi era stato frequentato da una ragazza, di 24 anni, tornata da poco da una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna.

Senza sapere di essere contagiata, era nadata al mare, frequentando quello stabilimento, che ora è chiuso per permettere la sanificazione della spiaggia.

Come già accaduto per i lidi chiusi a Sabaudia, le autorità sanitarie provvederanno adesso al tracking dei contatti della giovane e delle presenze in spiaggia nel giorno in cui la 24enne era ospite dello stabilimento.

Nei già citati casi precedenti, i tamponi effettuati sui contatti occasionali dei malati erano risultati negativi. Speriamo che il trand continui.