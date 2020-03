Venti nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Latina.

Cinque nel capoluogo pontino, 4 ad Aprilia, 3 a Minturno, 2 a Fondi, 1 per ogni comune a Santi Cosma e Damiano, Itri, Lenola, Formia,Terracina e Priverno.

E’ quanto riportato dal bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Si è inoltre registrato l’ottavo decesso, presso lo Spallanzani, di un paziente residente a Fondi: l’81enne che per primo era risultato positivo.

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 160 Quelli ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (22) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (42). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono 1.802 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 1.237 persone hanno terminato il periodo di isolamento.