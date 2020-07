Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi in provincia di Latina.

I casi sono distribuiti nel Comune di Sabaudia. Per fortuna non si registrano nuovi decessi.

Aumenta però in modo esponenziale il numero dei positivi curati in ospedale piuttosto che a domicilio, tanto che su 37 solo 15 sono a casa.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Intanto, come annunciato nelle scorse ore l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, non intende cedere di un millimetro rispetto all’esigenza di mantenere alta la guardia.

Nelle ultime settimane si è verificato, infatti, un progressivo quanto ingiustificato allentamento del rispetto delle misure di prevenzione per la diffusione del Covid 19.

Questo ha rimesso in circolo il virus che era stato rallentato grazie al rigore delle misure messe in campo.

L’assessore ha annunciato in una interista rilasciata a La repubblica che in queste ore si sta lavorando alla messa a punto di una ordinanza per multare chi non indossa la mascherina quando e’ in compagnia di altre persone.

“Ci lavoreremo – ha spiegato – nelle prossime ore, assieme ad altre misure come una grande campagna di comunicazione pro-mascherina, soprattutto negli stabilimenti balneari e negli altri luoghi di villeggiatura. Poi ci sono i test rapidi”.

Avviato già un confronto con il Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Covid-19 e con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Se c’e’ bisogno di misure più stringenti a Roma, saranno necessarie in tutto il Paese. Abbiamo notato – ha spiegato D’Amato – un calo diffuso e generalizzato della tensione”.