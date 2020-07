Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, in provincia di Latina.

Entrambi sono trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (1) e nel Comune di Minturno (1).

Si tratta di una bambina di 9 anni con link al nucleo familiare di Formia e un secondo caso di un uomo di 62 anni di rientro dal Brasile.

Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Non si registrano, stando il bollettino ufficiale della Asl di Latina, nuovi decessi. I casi salgono a 581.

Oggi nel Lazio, invece, si registra un dato di 24 casi di cui 22 di ‘importazione’, pari al 92% del totale”.

Lo rende noto l’assessore alla sanità regionale, Alessio D’Amato, precisando che “20 dei 22 casi di ‘importazione’ hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh gia’ attenzionati”.

Un caso risulta di rientro dalle Filippine ed uno dal Brasile.

“Prosegue l’attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione – spiega D’Amato – La situazione della Comunita’ bengalese al momento e’ sotto controllo e non c’e’ alcuno motivo di allarme. L’attività si completerà questa settimana con la ricostruzione dei contatti stretti e dei tracciamenti dei viaggiatori di ritorno rimasti nel Lazio dei quattro voli speciali da Dacca, la gran parte dei quali già individuati e posti in isolamento. Un lavoro senza precedenti per dimensioni di indagine epidemiologica: ad oggi gia’ effettuati oltre 5 mila tamponi“.