Non accennano a diminuire i casi di persone risultate positive al Coronavirus in provincia di Latina.

Anche oggi sono ben 15 le persone risultate positive. Sono ormai oltre 100 in un oaio di settimane i positivi ai tamponi.

Il virus, tra l’altro, sta toccando quasi indistintamente tutti i Comuni del territorio pontino.

Dei 15 nuovi casi positivi sono 13 quelli trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (8), di Bassiano (1), di Fondi (1), di Formia(1), di Gaeta (1), di Latina(1), di Roccagorga (1) e di Sperlonga (1).

La Asl nel bollettino odierno ha comunicato anche 1 caso positivo e non residente in provincia. Per fortuna non si registrano nuovi decessi.

Solo ieri la diffusione del virus ha portato il sindaco di Roccagorga a firmare un’ordinanza prevede l’obbligo, dal 17 settembre, giorno della pubblicazione dell’ordinanza, e fino al 15 ottobre 2020, dell’uso delle mascherine su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici anche all’aperto.

A settembre si stanno registrando un numero di casi giornalieri di gran lunga superiori a quelli del pieno della pandemia a dimostrazione che qualcosa, nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, e nel rispetto dei protocolli da parte di cittadini, positivi e non, sta funzionando poco e male.