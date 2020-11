Giornata positiva oggi, in termini di nuivi contagi rilevati, in provincia di Latina. I nuiovi positivi rispetto a ieri sono infatti 121 stando quanto riportato nel bollettino ufficiale dellaa Asl di Latina.

Purtroppo però si registra l’ennesima vittima che porta ad 82 il numero di decessi da inizio pandemia sul territorio.

Si tratta di 1 paziente residente nel comune di Terracina.

I nuovi casi positivi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (32), Cisterna di Latina (4), di Cori (4), di Fondi (6), di Formia (6), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (20), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (2), di Priverno (2), di Roccagorga

(1), di S. Felice Circeo (5), Sabaudia (2), di Sermoneta (1), di Sezze (11), di Sonnino (8) e di Terracina (8).

Nella provincia di Latina inoltre è stato attivato l’hotel Excelsior per accogliere i malati in via di guarigione.

Si tratta di una struttura a 4 stelle, dove normalmente si svolgono anche congressi e incontri di affari, che ha già destinato un’intera palazzina alla nuova funzione con 23 camere su 28 cgià occupate.