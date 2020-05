Un nuovo caso positivo al Coronavirus. E’ stato registrato oggi, nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, nel Comune di Priverno.

Per fortuna anche oggi non si sono registrati nuovi decessi. I casi positivi sono quindi in tutto 526, 39 le persone ricoverate, 392 i negativizzati e 32 le vittime.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 224 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.150 persone hanno terminato il periodo di isolamento.