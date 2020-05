E’ stabile la curva dei contagi da Covid 19 in provincia di Latina.

Oggi, così come negli ultimi due giorni, stando quanto riportato dal bollettino ufficiale della Asl di Latina, risulta 1 nuovo caso postivo.

Il paziente è di Latina ed è trattato a domicilio. Non si sono registrati nuovi decessi.

I casi positivi ad oggi, sono quindi 520 e 28 le vittime registrate dall’inizio dell’emergenza.

Pert fortuna non ci sono pazienti Covid ricoverati presso la terapia intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 572 le persone in isolamento domiciliare e 9.692 le persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni

ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio

domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni. Allo stesso modo occorre

rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle

mani e divieto di assembramento.

Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente

riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione

Generale dell’Azienda ASL.