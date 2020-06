Un nuovo caso di contagio da Covid 19 rilevato nel bollettino della Asl di Latina.

Il caso è collocato nel Comune di Terracina e il paziente è ricoverato.

Il bollettino, nonostante quanto affermato ieri dal sindaco di priverno, Anna Maria Bilancia, conteggia tra le vittime la donna di 88 anni risultata positiva al primo test per il coronavirus.

Sono 9 i nuovi casi positivi invece nel Lazio. Nessun caso per le Asl Roma 1, Roma 4 e Roma 5, mentre sono 4 i nuovi positivi per la Asl Roma 2 e 2 per la Asl Roma 3 di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana.

La Asl Roma 6 ha 1 nuovo caso positivo, un ragazzo rientrato dal Messico dunque avviato contact tracing internazionale.

Nel Lazio nessun nuovo caso per le Asl di Frosinone e Rieti e 1 nuovo caso per la Asl di Viterbo.