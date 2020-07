Una donna, collegata al link familiare dell’uomo che è rientrato da una visita a Milano.

E’ lei il nuovo caso positivo registrato oggi dalla Asl a Latina a cui si aggiunge quello di un’altra persona ad Aprilia.

“La positività – spiega la Asl – di quest’ultimo era stata notificata ieri alla Regione Lazio, ma come paziente non residente poiché le informazioni in nostro possesso erano tali. A seguito di accertamenti successivi, ottenuti in tarda serata di ieri, è stato possibile appurare che, in realtà, il paziente in questione è residente in provincia di Latina e, pertanto, da inserire nel comunicato stampa che, si ricorda, riguarda solo ed esclusivamente i pazienti residenti”.

Negli ultimi giorni la curva in provincia di Latina è tornata a salire. La maggior parte dei casi è dovuta, come nel resto del Lazio, in gran parte a fattori di importazione dall’estero o dal nord Italia.

Nel Lazio sono 23 casi segnalati oggi, di questi 11 quelli di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati.

Un altro caso proviene dal Nicaragua e due casi sono di rientro da Milano.

Lo ha spiegato l’assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio D’Amato sottolineando la positività della “proroga dei permessi di soggiorno per i motivi di lavoro al 31 dicembre del 2020 (art.78 del DL 7/2020). Questo evita i flussi dei rientri.

Per quanto riguarda la valutazione settimanale registriamo un valore RT a 1.13.

“Livello di rischio moderato, mentre – continua D’Amato – è buono il punteggio raggiunto dal contact tracing. Nella Asl Roma 1 dei tre casi registrati nelle ultime 24h un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I, una persona di rientro dal Nicaragua individuata al test sierologico e una persona con link ad un cluster familiare già noto. Nella Asl Roma 2 gli 8 nuovi casi sono tutti riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati”.

Nella Asl Roma 3 un nuovo caso giornaliero riguarda un uomo di 79 anni in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo.

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h e riguarda una donna i 36 anni in fase di pre-ospedalizzazione a Civitavecchia e nella Asl Roma 6 dei 9 nuovi casi tre sono stati individuati al test sierologico e due in fase di pre-ospedalizzazione.

Rieti si conferma per il terzo giorno consecutivo Covid free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento. Si registra un decesso nelle ultime 24 ore.