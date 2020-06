Nessun nuovo caso positivo al Covid 19 in provincia di Latina. Si torna dopo qualche episodio sul doppio zero considerato che, per fortuna, non ci sono stati decessi e nessuna persona risulta essere ricoverata per tale malattia al reparto di terapia intensiva del Goretti.

Nel Lazio sono invece 8 i casi positivi registrati rispetto a ieri e zero i decessi.

“Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi. 4 casi sono riferiti all’Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria. Si sta procedendo al trasferimento dei casi si tratta di 3 seminaristi e un amministrativo dell’istituto. Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Asl. Nella Asl Roma 1 – spiega l’assessore regionale alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – due persone positive asintomatiche sono state individuate grazie al sistema integrato di test e tampone”.

Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine.

Da domani il laboratorio della Asl di Rieti sarà operativo nella rete regionale Coronet.