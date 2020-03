Apre il bar nonostante il divieto previsto nel decreto ministeriale.

E’ accaduto a Cisterna, in via Roma.

L’attività è stata fatta immediatamente chiudere e il titolare, presente, informato del suo deferimento alla Procura della Repubblica per non aver osservato un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene.

La polizia sta attuando un calibrato sistema di controlli, alla luce delle nuove disposizioni in materia, volti a prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dai decreti del Governo datati rispettivamente 9 e 11 marzo 2020.

Gli agenti, inoltre, hanno proceduto al sequestro preventivo del locale, allo scopo di impedire una reiterazione del reato.