Torna a parlare alla sua città Ennio Tasciotti ad un mese di distanza dall’inizio dell’emergenza che ha visto l’applicazione della quarantena ed una serie di misure straordinarie messe i atto per arginare la diffusione del Coronavirus.

“Un mese fa – spiega – il virus era uno sconosciuto, ora sappiamo come è fatto, come funziona e come combatterlo. Medici e infermieri hanno raggiunto nuove terapie e nuovi protocolli clinici, e questo ha portato a un minor numero di contagiati, di persone ricoverate e di persone decedute. Vi raccomando però di non abbassare la guardia, continuiamo a combattere ancora questa guerra, fino a quando non ce la saremo lasciata indietro”.

Sono stati proposti 50 tipi diversi di vaccino, tutti in fase di sperimentazione, che ci saranno nei mesi autunnali.

“Sappiamo – conclude – anche che il nostro corpo è in grado di rispondere al virus e di produrre anticorpi neutralizzanti e protettivi. Ci diranno i medici se questo sarà sufficiente a garantire una protezione nei mesi futuri. Vi auguro buone feste da passare in famiglia, a casa, tra le persone che amiamo di più”.