I primi dati dello screening gratuito sugli studenti delle scuole di Cori e Giulianello appena iniziato ci dicono che sono 300 i tamponi effettuati, da cui sono risultati 2 positivi. Questi ultimi sono stati sottoposti in via di urgenza al test molecolare. Per loro ovviamente niente scuola, ma quarantena domiciliare così come per i relativi contatti diretti.

Sabato 9 e domenica 10 gennaio lo screening continuerà comprendendo anche le scuole materne.

Le famiglie possono, pertanto, sin da subito prenotate il tampone gratuito presso le farmacie De Gregorio e Nobili.

Prosegue, dunque, con ancor maggior impegno l’importante iniziativa messa in campo grazie all’accordo tra il Comune di Cori e le farmacie Nobili e De Gregorio per effettuare tamponi rapidi gratuiti a tutti gli studenti, insegnanti e operatori delle primarie e secondarie di Cori e Giulianello e contribuire così a rendere più sicure le scuole cittadine intercettando il più rapidamente possibile eventuali nuovi positivi asintomatici.

Si ricorda che i tamponi vengono effettuati, previa prenotazione presso le farmacie, nel drive-in situato in piazza della Stazione a Giulianello.

“Corre l’obbligo – sottolinea il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – di ringraziare per la collaborazione le farmacie e i medici di base che hanno dato il loro fondamentale contributo per la somministrazione dei test e si stanno adoperando per il bene di tutta la collettività. Questa sinergia lancia un messaggio importante di unità e di vera comunità. Grazie”.