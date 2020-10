Il Coronavirus continua a correre nelle scuole della provincia di Latina. Sono quasi un centinaia sul territorio le classi poste in quarantena.

Ieri, è stato proprio il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, a comunicare sulla sua pagina social che è risultato positivo uno studente delle scuole medie.

Si tratta di un caso che si aggiunge ai tre contenuti nel bollettino ufficiale della Asl di Latina e che, probabilmente, sarò conteggiato in quello odierno.

La classe interessata, in attesa del provvedimento ufficiale della As da oggi è in quarantena.

“Di concerto con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo Cesare Chiominto, emetterò ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici. La chiusura interesserà i giorni da venerdì 16 ottobre a lunedì 19 ottobre per sanificazione straordinaria. Comunico altresì che le persone messe in quarantena dalla Asl devono rispettare assolutamente l’isolamento per non incorrere in sanzioni. È questo un momento particolare per la città – spiega il sindaco -, tutti devono dare il proprio contributo con comportamenti responsabili”.