Approvata la perizia di variante con la quale si inseriscono nel progetto di illuminazione pubblica anche altre strade di Cori e Giulianello: via Elio Filippo Accrocca, via Madonna delle Grazie e via dell’Unità. In particolare per quest’ultima, si parla di un impianto particolarmente vecchio ed obsoleto, la cui sostituzione è stata dunque ritenuta assolutamente necessaria. “Iniziamo a ridare un po’ di dignità – sottolineano a tal proposito il sindaco, Mauro De Lillis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani – a questo zona del centro storico, bellissima, che merita molto di più”.

Prosegue così l’opera di efficientamento energetico del territorio comunale già avviato nel 2019 dall’amministrazione con l’installazione di punti luce a led sia a Cori (contrada Insito, via Sotto le Mura-ex Impero, via degli Artigiani e via del Colle) che a Giulianello (via della Stazione e via dei Lecci).