La battaglia al sarS coV2 continua su tutto il territorio provinciale e soprattutto dove il numero dicasi cresce giorno dopo giorno.

E’ il caso di Cori dove il contagio si sta allargando giorno dopo giorno.

Per cercare di circoscrivere il contagio, mezzo che sembra l’unico efficace in questo momento (se solo ci avessero pensato ad aprile…), comune e Asl hanno sottoposto la cittadinanza ad uno screening, come scrive il sindaco Mauro de Lillis sul proprio profilo facebook, dove leggiamo: “Questa mattina (ieri, n.d.r.) presso il drive-in a Giulianello sono stati effettuati 120 tamponi tra studenti, insegnanti e personale amministrativo delle scuole di Cori.

I risultati ufficiali saranno messi a disposizione domani.

Tutto si è svolto nella massima sicurezza ed efficienza.

Voglio ringraziare la Asl, gli operatori sanitari, i vigili urbani, la protezione civile per l’ottimo lavoro fatto questa mattina. Un servizio dato alla comunità in modo impeccabile. Grazie.

Il covid cammina, evitiamo il più possibile cene, pranzi, feste tra amici e familiari. Oggi rappresentano le maggiori fonti di contagio, quantomeno sul nostro territorio”.

Quindi nel comunicato di oggi della Asl sapremo se, e quanto, il virus si è diffuso attraverso le scuole di Cori.