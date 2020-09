Il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, ha consegnato all’appuntato scelto Antonio Pannella un importante riconoscimento.

La cerimonia, nel rispetto delle misure anti Covid, si è svolta nell’aula consiliari del Comune.

Pannella, in servizio presso l’ufficio comando del provinciale carabinieri di Latina ha ricevuto una targa ed un attestato di riconoscimento, per il titolo di “atleta dell’anno” – 3^ categoria nei campionati nazionali di tiro a volo, specialità compak sporting, conseguito dal citato militare in data 9 agosto 2020 in foligno (pg).

La cerimonia si è tenuta alla presenza di alcuni componenti dell’amministrazione comunale e della rappresentanza del comando provinciale carabinieri di Latina.