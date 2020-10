E’ stato arrestato dai carabinieri di Cori nella giornata di ieri.

Si tratta di un giovane di 21 anni residente nel comune corese.

Lo hanno intercettato i militari impegnati in un servizio antidroga. In seguito a perquisizione personale e veicolare, i giovane è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina suddivisa in 10 involucri, che si accingeva a cedere a tre diverse persone.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.