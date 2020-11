Il numero di persone vittime delle complicazioni legate al Coronavirus è in netto aumento così come i nuovi positivi nonostante le misure restrittive messe in atto.

Oggi, infatti, nel bollettino ufficiale della Asl di Latina si registrano ben 4 decessi di persone domiciliate a Itri (1), Latina (2) e nel Comune di Terracina (1).

Il numero dei positivi, considerato che il numero dei tamponi lavorati rappresenta circa il 40% rispetto all’ordinario, resta alto tanto che sono 53 i nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (18), Castelforte (2), di Cisterna di Latina (4), di Fondi (1), di Gaeta (3), di Latina (13), di Minturno (3), di Sabaudia(2), di Sermoneta (1), di Sezze (1) e di Terracina (5).

I casi ormai hanno superato quota 4000 con ben 62 decessi e ben 160 persone ricoverate tanto che su 3009 positivi attuali sono 2849 quelli seguiti a domicilio.

Intanto la pressione che il dilagare del virus e il numero crescente dei pazienti esercitasugli ospedali, a partire dal Santa Maria Goretti di Latina, è altissima.

Medici e infermieri, così come tecnici e operatori socio sanitari sono allo stremo costretti a turni massacranti senza riuscire a vedere la luce in fondo ad un tunnel che sembra diventare sempre più lungo e scuro.