Nel mese di gennaio sono state contestare 57 infrazioni al Codice della strada per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati controllati oltre 2mila veicoli e circa 3mila persone. Sono stati elevati 704 verbali per svariate infrazioni (norme comportamentali, utilizzo del telefonino alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta, ecc.).

Sono questi soltanto alcuni dei numeri relativi ai controlli della Polizia stradale sul territorio pontino nel mese di gennaio. Ben 23 patenti e 38 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.355. Sono stati rilevati 46 incidenti, di cui 19 con lesioni (23 sono state le persone che hanno riportato ferite, 4 i decessi) e 23 con soli danni alle cose.

Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 12 automobilisti. Inoltre la squadra di polizia giudiziaria sezionale ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo, altresì, controlli amministrativi presso autoricambi, officine ed autodemolizioni.

Proseguono così i servizi operativi predisposti dalla Polizia stradale di Latina, sotto il coordinamento del compartimento Polizia stradale per il “Lazio e l’Umbria”, d’intesa con la locale Prefettura e la Questura pontina. Sono state 359 le pattuglie impiegate, che sono intervenute anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 313 soccorsi a terzi), nonché innumerevoli servizi di scorta-vaccini contro il Covid-19.