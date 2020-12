I carabinieri dei Nas sono stati impegnati, nell’ultimo periodo, d’intesa con il Ministro della Salute, in servizi specifici di verifica della regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

Nell’ultima settimana sono stati ispezionati 285 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, ed altre strutture similari operanti nel commercio e nell’erogazione di test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche finalizzati all’accertamento della eventuale positività al COVID-19.

Il Nucleo Anti Sofisticazione di Latina ha controllato 20 laboratori, di cui 7 a Frosinone e 13 a Latina. A Latina, il responsabile ed il direttore tecnico di un laboratorio di analisi sono stati denunciati per non aver rispettato il prezzo imposto per l’esecuzione di test per la ricerca del Covid-19.

Ad Aprilia, invece, direttore e leale responsabile di un altro laboratorio sono stati denunciati per aver certificato di essere in regola coi requisiti anche se così non era.