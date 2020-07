Controlli a tappeto della polizia stradale di Latina ed i colleghi dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia per verificare il corretto uso dei sistemi di ritenuta, tra cui i seggiolini per bimbi, di cui sono dotati i veicoli, nonché dell’utilizzo degli apparati radio-telefonici alla guida.

108 sono state le contestazioni al Codice della Strada elevate per quanto concerne l’uso delle cinture di sicurezza, a testimonianza che sul fronte della cosiddetta sicurezza passiva del guidatore e, soprattutto, dei passeggeri occupanti, sia i sedili anteriori sia quelli posteriori, c’è ancora da lavorare.

Ben 73, inoltre, sono stati i verbali irrogati in riferimento al mancato uso dell’auricolare o del viva voce in auto, da parte del conducente.

“Non ci dimentichiamo – spiega in una nota la Polstrada – che la tecnologia al servizio della viabilità è cresciuta tantissimo: airbag, ABS, sistemi di controllo della stabilità hanno reso le nostre vetture più sicure. Ma alcune buone abitudini dobbiamo metterle in pratica noi che ci sediamo in auto: cinture sempre allacciate, anche se dobbiamo spostarci per pochi chilometri, e adoperiamo sempre seggiolini idonei ed omologati per i più piccoli. Inoltre, se dobbiamo avere una conversazione telefonica mentre siamo alla guida di un veicolo, è necessario usare sempre il vivavoce o l’auricolare: questo eviterà distrazioni e gravi rischi“.