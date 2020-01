Oltre 22 mila euro di sanzioni e un quintale di pesce sequestrato. E’ il bilancio dell’operazione “Mercato globale” effettuata dal compartimento marittimo di Gaeta per tutto il mese di dicembre. Controlli sulla filiera della pesca, intensificati nel periodo natalizio, che ha visto impegnate le Guardie costiere di Gaeta, Terracina, Ponza, Formia, Scauri, Ventotene, San Felice Circeo e Sabaudia in centinaia di ispezioni e controlli.

Controlli eseguiti in pescherie, centri commerciali, ristoranti, mezzi di trasporto dei generi alimentari e in mare per verificare le modalità di pesca e contrastare quella abusiva che hanno permesso di sequestrare quattro reti da posta e le relative attrezzature utilizzate per la pesca di frodo.

Le irregolarità riscontrate dai militari hanno riguardato principalmente l’incompleta od omessa indicazione delle informazioni al consumatore per un acquisto consapevole (denominazione del prodotto, metodologia di pesca, freschezza e provenienza del prodotto).

“A fronte dei tanti controlli effettuati – si legge in una nota della Guardia costiera – i risultati possono ritenersi soddisfacenti, a dimostrazione dell’efficacia dell’attività di prevenzione e controllo svolta in maniera capillare durante l’intero anno appena trascorso su tutto il territorio. Da segnalare, inoltre, la crescente sensibilità ed attenzione degli stessi consumatori al momento dell’acquisto dei prodotti ittici, come testimoniano le mirate segnalazioni che pervengono sempre più spesso alle sale operative o agli uffici della Guardia costiera”.