Controlli a tappeto dei carabinieri nel territorio del sud pontino.

Il bilancio ha visto la denuncia di tre persone per possesso di droga ed una per guida in stato di ebbrezza.

In particolare un 22 enne di Formia ed un 37 enne di Castelforte, sottoposti a perquisizione personale, sono stati rispettivamente trovati in possesso di un grammo circa di marijuana.

Un 18 enne di Minturno aveva con sé un grammo di cocaina.

Per un 26 enne di Sessa Aurunca, risultato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico superiore a quello consentito, è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica mentre un 18 enne di Santi Cosma e Damiano, sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato essere positivo con tasso alcolemico non superiore a quello consentito, pertanto veniva sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel medesimo contesto operativo sono stati controllati 64 autoveicoli, identificate 82 persone, di cui 16 gravate da precedenti di polizia, elevate 18 contravvenzioni al codice della strada ed eseguite 10 perquisizioni personali.