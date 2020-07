Fine settimana di super lavoro per i carabinieri di Gaeta, impegnati nel pattugliamento del territorio.

Diverse le persone fermate e controllate. Tra queste i militari deferivano in stato di libertà una persona per guida in stato d’ebbrezza alcolica.

Sottoposto all’etilometro, l’uomo veniva trovato con un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l.

Una misura ben oltre il consentito che costringeva i carabinieri al ritiro della patente di guida.

A finire ‘dietro la lavagna’ altre persone, segnalate all’autorità Prefettizia per possesso di hashish, per un totale di 3,5 grammi.

In tutto, sono stati controllati 35 autoveicoli; identificate 70 persone, di cui 17 gravate da precedenti di polizia; elevate 18 contravvenzioni al codice della strada; controllati 4 esercizi pubblici; elevate 11 contravvenzioni amministrative; ritirate 5 patenti di guida; eseguite 7 perquisizioni personali e 4 veicolari; controllate 12 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.