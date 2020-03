Maxi controllo del territorio da parte dei carabinieri di Formia questa notte.

Una uomo di 36 anni di Gaeta è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Dai controlli effettuati con l’etilometro, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,61 g/l., la patente è stata ritirata ed l’auto affidata a persona idonea alla guida.

Contestualmente un 29enne di Formia è stato denunciato per porto illegale di coltello di genere proibito.

Il coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm, come emerso dalle perquisizioni effettuate dai militari, era nascosto all’interno del vano porta oggetti della portiera. L’arma è stata sequestrata.

Segnalate per possesso di sostanza stupefacente per uso personale un 35enne residente a Cellole, trovato in possesso di 1 grammo di marijuana, un 19enne residente a Minturno con 0,20 grammi di hashish, un 19enne nato a Gaeta e residente a Minturno con 0,20 di hashish, un 34enne residente a Paolisi trovato in possesso di 1,6 grammi di marijuana, un 20enne residente a Gaeta, trovato in possesso di 0,24 grammi di hashish ed un 21enne residente a Formia, trovato in possesso di 4,6 grammi di hashish.

Lo stupefacente rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Proposto per il foglio di via obbligatorio un 30enne nato in Romania e residente a Napoli, poiché notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni del centro storico del comune di Castelforte.

Controllati, inoltre, 48 autoveicoli, identificate 96 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia, elevate 9 contravvenzioni al codice della strada, sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli ed eseguite 9 perquisizioni tra personali, veicolari e domiciliari.