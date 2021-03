Sarebbe stato venduto anche a Latina, il gasolio sequestrato dalla Guardia di Finanza di Treviso in un’operazione che ha portato a 2 arresti e 33 denunce.

I prodotti petroliferi sono stati prelevati da raffinerie dell’Est Europa ed erano destinati al consumo in Italia, in evasione d’imposta, perché trattato come gasolio per autotrazione di scarsa qualità.

Nei diversi interventi eseguiti nei mesi scorsi lungo le arterie autostradali che collegano il confine orientale al resto del Paese, le fiamme gialle hanno denunciato 35 persone. In totale erano 31 stranieri e 4 italiani, questi ultimi residenti tra le province di Mantova, Napoli e Catania. Due sono stati invece gli arresti. I reati contestati sono contrabbando di gasolio e l’irregolarità nella circolazione di veicoli dedicati al trasporto di prodotti petroliferi sottoposti ad accise.

Sono stati sequestrati 1,7 milioni di euro, tra cui 8 motrici, 15 semirimorchi, 1 distributore clandestino e 345.000 litri di olio minerale.

I successivi sviluppi delle indagini hanno poi consentito di accertare il consumo in frode, sul territorio nazionale, di 1.800.000 litri di gasolio e l’omesso versamento di accise per un milione di euro. II gasolio, trasportato all’interno di cisterne e autoarticolati, proveniva da raffinerie ubicate in Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Austria. Privo dei requisiti minimi di sicurezza poteva risultare pericoloso.