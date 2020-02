Anas ricorda che sono in corso i lavori di consolidamento del sottopasso tra la strada statale 148 “Pontina” e la Cristoforo Colombo, a Roma (km 11,000 della statale).

Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza sono necessarie limitazioni temporanee al transito che possono portare possibili ripercussioni sul traffico in entrata ed uscita dalla Capitale.

A seguito di un incidente avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio si è reso necessario il restringimento della carreggiata in direzione Roma dal km 12,000, con deviazione del traffico in via Carlo Levi (Km. 11,100).

I lavori, realizzati dal Fondo U-Turn del gruppo BNP Paribas, proseguiranno fino alla seconda decade di marzo, sia in turni diurni che notturni.