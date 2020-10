E’ stato approvato nella giunta comunale di ieri, 7 ottobre, l’ampliamento della pista ciclopedonale di Sperlonga.

Il progetto approvato rappresenta il naturale proseguimento tra il “Lungomare di Sperlonga” con il Centro storico realizzando, così, il collegamento funzionale con la più ampia pista ciclopedonale retrodunale già esistente.

In questo modo verrà assicurata la connessione funzionale del Centro Storico con la Riviera di Levante, l’Area Archeologica della Villa di Tiberio ed il Museo Archeologico Nazionale.

Non solo, come sottolinea Stefano D’Arcangelo, assessore all’assetto del Territorio e Beni comuni, è in fase di definizione la pubblicazione del bando di gara da parte dell’Astral, pari a circa 1 milione e 500 mila €uro (ottenuto dal cofinanziamento regionale e ministeriale) finalizzato alla realizzazione di un “Sistema organico e integrato di piste ciclabili”. In questo modo sarà possibile collegare facilmente la il centro urbani e quello storico, cosa che faciliterà notevolmente l’accessibilità e il godimento dell’intero litorale marino, che va dal Lago lungo fino alla Grotta di Tiberio.

“Accanto a questo straordinario risultato – conclude l’assessore – anche la recente realizzazione della rete telematica sull’intero territorio comunale denominata “Banda Ultra Larga” renderanno Sperlonga sempre più Green e più Smart in ambito provinciale e regionale”.