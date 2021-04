Non sono state sufficienti le festività pasquali, e la conseguente decrescita del numero dei tamponi analizzati per calmierare il numero dei nuovi casi di contagio da covid 19 in provincia Latina.

Dopo i 218 casi riportati ieri dal bollettino emesso dalla Asl di Latina, infatti, oggi sono 233. Un dato allarmante visto che di mezzo ci sono le feste e che i tamponi analizzati non dovrebbero essere molti.

Fortunatamente non si registrano vittime. Sempre dal bollettino apprendiamo che sono 5 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco temporale 30 persone sono risultate negative al tampone di controllo, quindi guarite. 1343 i vaccini inoculati.

Questa la mappa odierna dei nuovi casi di contagio in provincia di Latina: Aprilia 24, Castelforte 3, Cisterna di Latina 26, Cori 7, Fondi 10, Formia 9, Gaeta 6, Itri 4, Latina 61, Minturno 11, Monte San Biagio 4, Norma 2, Pontinia 15, Priverno 3, Roccagorga 1, Rocca Massima 14, Sabaudia 7, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 4, Sezze 5, Sonnino 7, Sperlonga 1 e Terracina 8.