Sempre più aziende ormai si stanno affidando a una nuova tipologia di commercializzazione del proprio brand e dei propri prodotti, quella del content marketing. Si tratta di una modalità che consente di coinvolgere in modo più mirato i clienti, puntando su un’offerta specifica di contenuti indirizzati a un target ben delineato.

Il crescente utilizzo di questo metodo è dovuto ai tanti vantaggi che garantisce, soprattutto nel lungo termine, dal punto di vista della visibilità sul web (ormai fondamentale per il successo in ogni settore) e del traffico generato, con tassi di conversione decisamente superiori (la proporzione è di sei a uno) rispetto ai concorrenti che invece ancora non lo sfruttano. Un insieme di valori aggiunti che di conseguenza innalzano l’autorevolezza del brand dell’impresa, che a sua volta tenderà sempre di più a essere considerata come sicura e affidabile, se non addirittura come leader nel proprio settore di competenza.

Un content marketing vincente

Per fare in modo che la propria strategia di content marketing sia vincente, occorre considerare alcuni aspetti importanti. Prima di tutto è necessario fissare gli obiettivi, andando oltre quello generale di guadagnare profitto, ma elencando una serie di micro-step che possano tracciare la strada verso il successo. In secondo luogo, così come accade in una normale programmazione aziendale, è opportuno fare un’attenta analisi dei competitor, facendo proprie le intuizioni vincenti ed escludendo a priori quelle che invece si sono rivelate dei passi falsi da parte dei concorrenti.

Con le idee chiare su cosa proporre ai clienti, si può iniziare a pensare al “quando”: il consiglio è quello di stabilire un calendario editoriale, magari in versione digitale, sfruttando vari tool gratuiti che si possono trovare facilmente sul web. Punto di forza del content marketing, poi, è il rapporto con il pubblico, che deve essere coinvolto in modo più o meno diretto, invitandolo a interagire con recensioni, commenti o magari con la proposta di idee che in seguito, in base alla loro validità, potrebbero essere realmente prese in considerazione. Ciò porterà a una fidelizzazione del cliente, un obiettivo importantissimo che vale sia per le imprese giovani che per quelle già consolidate.

Rapportarsi con il mercato estero

Raggiungere un pubblico più ampio è l’obiettivo di tutte le attività di marketing, content incluso; di conseguenza, fornire una versione dei propri contenuti in altre lingue non può che aumentare le possibilità di approdare in nuovi mercati.

Bisogna però fare estrema attenzione alla qualità della resa, in particolar modo se le lingue in questione non appartengono allo stesso ceppo linguistico: se tradurre un contenuto dall’italiano allo spagnolo può presentare già diversi problemi, lingue come il cinese o l’arabo richiedono un’accuratezza ancora maggiore. Per tutti questi motivi è consigliabile rivolgersi a traduttori professionisti e ad agenzie che offrono anche dei servizi di proofreading, come Global Voices ad esempio, grazie ai quali è possibile ottenere un risultato ottimale e coerente anche in altre lingue. Tale soluzione è indicata soprattutto in presenza di periodi lunghi e articolati (come possono essere i post del blog aziendale) o di frasi brevi e d’impatto, studiate appositamente per fare colpo sul cliente di riferimento (come gli slogan).

Al giorno d’oggi sono ancora molte le aziende che, pensando di ottenere un risultato accettabile a costo zero, si affidano alla traduzione automatica disponibile su alcuni siti web (Google Translate in primis), ma una soluzione di questo tipo si rivela il più delle volte fallimentare. Se è vero che la traduzione automatica rappresenta una modalità sicuramente più veloce e comoda (oltre che gratuita) per avere un’idea approssimativa del contenuto di un testo, spesso la resa finale appare davvero poco accurata, soprattutto se si mira a un pubblico di lettori madrelingua. Considerata l’importanza dell’attività di comunicazione a livello di business, quindi, è sempre meglio investire in servizi di qualità, adattando anche i contenuti testuali ai riferimenti culturali del posto tramite un’attenta localizzazione.