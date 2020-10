Un decreto illustrato, come ormai di consueto, in tarda serata come a voler prendere per stanchezza gli italiani che attendevano di conoscere se il proprio destino sarebbe passato, di nuovo, per autocertificazioni e lockdown.

Ma le aspettative sono state deluse. Il decreto messo in campo dal Governo contiene di fatto non decisioni, manca di coraggio e di scelte chiare.

Al contrario è pieno di scarica barile. A partire da quella che riguarda la decisione, messa in capo si sindaci, di chiudere strade, piazze e aree pubbliche in cui si potrebbero verificare assembramenti.

Una possibilità che non è sfuggita proprio ai diretti interessati che, al di là di schieramenti politici e bandiere, hanno fatto notare a Conte come il Governo abbia il dovere di assumersi le responsabilità che gli sono proprie.

Tra l’altro i sindaci non hanno la possibilità e la competenza, nonchè i mezzi in termini di controlli, per poter assicurare tale provvedimento.

Tanto è stato fatto che nel testo finale dei decreto la parola sindaci è scomparsa lasciando però il periodo “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private“.

Risultato la possibilità di attuare queste piccole zone rosse c’è ma ora non si sa chi dovrà attuarle.

Il solito pasticciaccio all’italiana dove se si può si evita di prendere decisioni. Il dubbio è che si attenda di nuovo l’emergenza che dilaga per giustificare chiusure rapide, inaspettate e non recuperabili.

Eppure basterebbe avere le idee chiare e le spalle dritte per assumersi la responsabilità delle azioni che si mettono in campo.

Ma questa è un’altra storia.