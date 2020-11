Dopo lunghe riunioni soprattutto con i rappresentanti delle Regioni, nella notte è arrivata la firma del decreto da parte del presidente Conte.

In sostanza poco sembra essere variato rispetto alle indicrezioni di ieri riguardo alla bozza. Nelle prossime ore il nuovo decreto sarà pubblicato in gazzetta ufficiale.

Avrà validità da domani, 5 novembre e sino al 3 dicembre. Prevista una suddivisione in zone, rosse, gialle e verdi delle aree più a rischio e si introducono una serie di automatismi restrittivi in caso di aumento dei contagi.

A livello nazionale è stata abbassata la soglia del coprifuoco che scatta alle 22, oggi era a partire dalle 24, e sino alle 5 del mattino. In questa fascia oraria consentiti solo spostamenti motivati, come accaduto durante il lockdown di marzo, per questioni di lavoro o sanità.

Per quanto riguarda il Lazio, al momento, seppure con un indice Rt a 1,51 si resterebbe in fascia verde, quindi a basso rischio anche se i numeri collocherebbero la regione, e soprattutto alcune province come Latina con casi in costante ed esponenziale aumento, in area arancione “rischio medio”.

Nelle aree a maggior rischio che ricadono negli scenari caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità, è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori e si prevede la chiusura dei negozi.

Spetterà ora al ministro della salute Speranza, in accordo con i presidenti delle Regioni, mettere nero su bianco i singoli territori interessati dai provvedimenti restrittivi o meni.