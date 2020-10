Sarebbero due i dipendenti del consiglio regionale del Lazio risultati positivi al Coronavirus.

Un elemento che avrebbe portato alla decisione di chiudere tutte le sedi per effettuare interventi di sanificazione generali oggi, venerdì 9 ottobre, e lunedì 12 ottobre.

Una decisione in via precauzionale assunta a tutela di tutto il personale mentre sono state avviate le procedure di contact tracing e programmati i tamponi per le persone venute in contatto con chi è risultato positivo.

Al momento la situazione non desterebbe particolare preoccupazione neanche tra i consiglieri regionali.