I consiglieri regionali espressione della provincia di Latina non hanno il dono dell’ubiquità.

Ragione per cui è stata avanzata una richiesta di spostamento della seduta del consiglio comunale sui rifiuti prevista in prima convocazione per domani e in seconda per il 30 gennaio.

Sul tavolo la questione della discarica di Borgo Montello.

Si punta a fare squadra con gli eletti del territorio in regione per evitare che venga approvato il progetto di ampliamento degli invasi all’attenzione della conferenza dei servizi decisoria indetta per il 5 febbraio.

Il consiglio monotematico è stato richiesto dallo stesso sindaco Damiano Coletta.

La richiesta ai consiglieri regionali, Angelo Tripodi per la Lega, Salvatore La Penna ed Enrico Forte per il Pd e Gaia Pernarella, per il Movimento 5 Stelle, Pino Simeone, per Forza Italia, è arrivata solo ieri.

Il consiglio in queste ore è impegnato nel dibattito sul cosiddetto collegato al bilancio e l’assenza dei consiglieri in aula è impensabile.

Non si tratta di un rifiuto legato a ragioni politiche ma di opportunità.

La richiesta di rinvio mira propri a sottolineare l’importanza del tema e la sua condivisione.

Resta da vedere se Coletta coglierà il buonsenso della richiesta e se il consiglio comunale verrà rinviato.

I tempi, ovviamente, stringono, ma lo stesso sindaco di Latina sul caso rifiuti e montello si sarebbe “svegliato” troppo tardi.