Un’altra residenza per anziani della provincia di Latina colta da quella che, a buona ragione, può essere definita la ‘peste del 21esimo secolo‘.

E’ stato confermato, infatti, con l’esito degli ultimi tamponi processati, il focolaio covid 19 all’interno della comunità alloggio Le Farfalle di Terracina: in tutto, a rimanere contagiati, sono stati 4 operatori e 9 ospiti. in pratica tutti coloro che risiedono e frequentano, per lavoro, la struttura.

Rimasti senza assistenza (tutti gli operatori, ovviamente, sono in quarantena domiciliare) gli anziani, più della metà dei quali asintomatici, sono stati presi in carico dalla Asl di Latina e trasferiti presso tre differenti strutture covid della regione: quattro sono stati trasportati a Roma, tre ad Anzio e due a Sora.