Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il prefetto di Latina, Maurizio Falco e una delegazione di tutte le sigle sindacali aderenti a Confcommercio Lazio Sud.

In questa occasione è stato consegnato un documento con le richieste avanzate dagli operatori commerciali della provincia, che vivono un momento di grande difficoltà legato alla gestione all’emergenza Covid19.

“Le persone e le imprese, devono sentire vicine le istituzioni, ed io – ha spiegato il prefetto Falco – sono pronto a scendere in campo per capire cosa si deve fare per ottenere i giusti risultati per affrontare e superare questo momento di grande difficoltà. Le mobilità interpretative devono essere sollecitate continuamente. Noi del settore pubblico abbiamo davanti una scommessa epocale, per tale motivo abbiamo istituito un Tavolo Permanente INPS-Agenzia delle Entrate relativamente al Decreto Ristori Bis”.

La delegazione era formata dal presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud e presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora e dal direttore generale Salvatore Di Cecca, dal presidente Sib Confcommercio Lazio Sud Mario Gangi, il presidente Panificatori Confcommercio Lazio Sud Aldo Mazzocchi, il presidente Fipe Confcommercio Lazio Sud Italo Di Cocco, il presidente Confcommercio Lazio Sud Minturno Tonino Lungo, la presidente Confcommercio Lazio Sud Gaeta Lucia Vagnati, la vice presidente Terziario Donna Francesca Capolino, la vice presidente Fimaa Floriana Toccacelli, la presidente Federcarni Mara La Bella, la presidente Bellezza & Benessere Elena Nardone, il sub commissario Cnfcommercio Lazio Sud Latina Annalisa Muzio, il presidente Fimaa e presidente vicario Cnfcommercio Lazio Sud Formia Vittorio Piscitelli, il presidente Confcommercio Lazio Sud San Felice Circeo Fabio Ascoli.

“Lo Stato – ha concluso il prefetto di Latina – deve intervenire concretamente e lo sta facendo. Non è più plausibile avere tempi lunghi, le munizioni devono arrivare subito. Mi impegnerò a sollecitare le pubbliche amministrazioni nel rispetto della legalità e a stimolare l’accellerazione dei tempi per l’erogazione dei ristori”.

Tra e proposte contenute nel documento ci sono l’immediata erogazione dei ristori previsti dal Governo, la semplificazione burocratica e procedurale della pubblica amministrazione, la richiesta di indennizzi a fondo perduto per le imprese parametrati alla perdita di fatturato, le moratorie del pagamento delle locazioni commerciali e degli affitti d’azienda e quelle fiscali a partire dalla esenzione IMU, anche per la ristorazione, Tari, affitto suolo pubblico e altre imposte fino alla fine del periodo di crisi e sospensione del pagamento delle utenze.

“Vicinanza al prefetto con il quale ho condolidato il diaologo affrontando, in sinergia, i problemi reali di questo tempo. E’ stato istituito – ha spiegato il presidente Acampora – un tavolo permanente con le categorie, in contatto diretto con la Prefettura, nostro interlocutore al Governo nazionale. I risultati si ottengono attraverso il lavoro prodotto da questi Tavoli. Le imprese necessitano sostegno reale e concreto. E’ stato fatto un importante lavoro con le categorie e poste nero su bianche una serie di proposte a sostegno delle imprese da noi rappresentate”.

A seguire gli interventi del Sub-Commissario Confcommercio Lazio Sud Latina Annalisa Muzio: “Dobbiamo necessariamente “giocare d’anticipo” e arginare l’evolversi degli effetti drammatici che il virus continua ad avere su tutti i settori dell’economia italiana. Nessuno ne è immune, nessuno ne è escluso.

Pertanto, Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud chiede al prefetto di recepire, fare proprie e trasmettere al Governo le istanze e le proposte racchiuse in questo documento da parte di tutti i settori economici rappresentati ed inseriti nel sistema Confcommercio”.

Il presidente stabilimenti balneari-Sib Mario Gangi ha spostato l’attenzione sulle concessioni demaniali marittine in scadenza il 31.12.2020 e sul fatto che non tutti i Comuni hanno firmato la proroga al 2033.

Il presidente Confcommercio Lazio Sud Gaeta, Lucia Vagnati, chiede invece maggiori controlli sul territorio per non vanificare i sacrifici degli operatori commerciali che operano nel rispetto delle indicazioni del Governo.

La presidente del sindacato Bellezza & Benessere Elena Nardone esprime i suoi dubbi sulla differenziazione tra il settore estetica e il settore acconciatori. “Entrambi – dice – operano nel massimo rispetto delle regole seguendo tutti i protocolli di sicurezza”.

La vice presidente del Terziario Donna Francesca Capolino chiede maggiore attenzione per le donne imprenditrici, impegnate su più fronti: lavoro, famiglia e scuola.Il presidente Fimaa-Agenti Immobiliari e presidente vicario Confcommercio Lazio Sud Formia Vittorio Piscitelli, pone l’attenzione sulla necessità: di velocizzare le procedure amministrative comunali, riferite, in particolare, ai processi autorizzativi sia in ambito urbanistico che per le Attività Produttive. “Lo smart working – dice – non deve essere un ulteriore ostacolo ma, piuttosto, uno strumento per semplificare e velocizzare le procedure”.

Il presidente Confcommercio San Felice Circeo Fabio Ascoli: “La nostra Riviera d’Ulisse vive, principalmente, nel periodo estivo. Chiedo maggiore controllo ed implementazione delle Forze dell’Ordine sulla nostra Riviera d’Ulisse”.

L’incontro si è concluso con il Prefetto che ha invitato i presenti per un altro confronto nell’ottica della collaborazione e interlocuzione tra le parti.