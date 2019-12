Assemblea straordinaria di Confcommercio Lazio sud, alla presenza del notaio Luigi Bartolomeo, convocata per ratificare le modifiche allo statuto associativo, passaggio necessario per l’adeguamento allo statuto nazionale confederale.

L’incontro si è svolto nell’Auditorium comunale del Chiostro di San Domenico a Fondi.

Il presidente Giovanni Acampora, il vice presidente vicario, Italo Di Cocco e il direttore generale, Salvatore Di Cecca hanno accolto tutti gli associati della provincia di Frosinone e Latina per la tradizionale cena di Natale per lo scambio degli auguri, realizzata con i prodotti tipici locali dei produttori associati a Confcommercio Lazio Sud.

L’assemblea, alla quale hanno preso parte anche Giampaolo Olivetti e Saverio Motolese presidente e direttore generale di Impresa, associazione aderente a Confcommercio Lazio Sud, molto partecipata con circa l’80% degli aventi diritto al voto, si è espressa all’unanimità sulle modifiche allo statuto.

In seduta ordinaria nominati Fabio Loreto in qualità di vice presidente di Confcommercio Lazio Sud, delegato allo sviluppo delle province di Frosinone e Latina e Vincenzo Di Lucia, presidente di Confcommercio Lazio Sud Fondi quale amministratore.

Accolti, con entusiasmo, i due nuovi ingressi in giunta di Bruno Vacca e Antonio Lungo, rispettivamente presidenti di Confcommercio Lazio Sud Cassino e Minturno-Scauri.

Il presidente Giovanni Acampora, nel ringraziare la struttura, gli associati e nel dare il benvenuto ai nuovi iscritti all’associazione, ha tracciato un bilancio delle attività e delle iniziative che hanno portato Confcommercio Lazio Sud a centrare obiettivi sempre più importanti delineando la rotta per il prossimo 2020.

“I risultati raggiunti negli ultimi anni – spiega Acampora – sono la conseguenza di un lavoro di squadra, basato sulla concretezza e i fatti. In questi 3 anni abbiamo dato un segnale di unità. Le due province di Frosinone e Latina camminano finalmente di pari passo, e stanno crescendo. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto.

Il direttore generale, Salvatore Di Cecca, ha illustrato poi il conto preventivo 2020 che evidenzia un avanzo di gestione in linea con le annualità precedenti.

“È un momento importante per la nostra associazione, i risultati raggiunti non sono altro che la conseguenza del lavoro simbiotico tra la struttura tecnica, che ringrazio e la dirigenza politica, risultati non devono essere considerati come un punto di arrivo bensì uno stimolo per tutti noi a fare sempre meglio“.