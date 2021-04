La Confcommercio Lazio Sud di Formia ha intrapreso immediatamente, dall’insediamento, un colloquio e un confronto con la Commissaria Prefettizia Dr.ssa Silvana Tizzano, dimostratasi subito molto disponibile.

“Sul tavolo di questo confronto ci sono – fanno sapere dall’associazione – temi fondamentali per il tessuto socio-economico della nostra città come la riduzione/sospensione dei tributi locali, la programmazione estiva – per rilanciare l’economia turistica – la valorizzazione della Darsena e della piccola pesca, il miglioramento della tutela e della gestione dei Lungomare di Vindicio e Gianola.

In un momento – conclude la nota – così pesante per le imprese e per l’occupazione, subito dopo Pasqua, proseguiremo, di concerto con il Commissario Prefettizio, attraverso incontri mirati, per condividere e mettere in campo misure per il rilancio della nostra città”.